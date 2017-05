AGERBA anuncia resultados provisórios de concurso

A Secretaria da Administração (Saeb) publica neste sábado (27), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado provisório da prova de títulos, terceira etapa do concurso público da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). De acordo com o documento, os candidatos têm até dois dias úteis, segunda e terça-feira (29 e 30 de maio), para realizar interposição de recurso no site da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc.org.br).

A prova de títulos é exclusiva aos candidatos que concorrem aos cargos de Especialista em Regulação.Ainda neste sábado (27) será publicado, também no DOE, o resultado definitivo da perícia médica de candidatos inscritos no concurso público da Agerba como pessoas com deficiência. A perícia foi feita pela Junta Médica Oficial do Estado da Bahia, de acordo com o previsto no edital de abertura de inscrições.

O concurso público da Agerba foi realizado no dia 12 de fevereiro e contou com aproximadamente 17 mil inscritos para os cargos de Especialista em Regulação e para Técnico em Regulação. Ao todo, são ofertadas 60 vagas, sendo 30% para candidatos que se declaram negros e 5% para pessoas com deficiência.

As publicações deste final de semana também estarão disponíveis no site da IBFC e no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br). O concurso é promovido pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb) e atende ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado entre Agerba e Ministério Público Estadual.