ATENÇÃO! Em caso de perda, roubo, furto ou extravio de documentos pessoais e cheques, o consumidor deve comparecer pessoalmente à CDL Vitória da Conquista com o boletim de ocorrência em mãos para fazer o ALERTA.

O ALERTA é para evitar fraudes com o nome do consumidor nas compras a prazo, quando são realizadas consultas no banco de dados do SPC para concessão de crédito.