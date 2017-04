Aprenda a recuperar PIS e COFINS sobre ICMS

O STF decidiu que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS. No entanto a Receita Federal publicou a solução de consulta 6.012 que impede os contadores de calcular o tributo conforme a decisão do STF, restando apenas a via judicial para interromper a cobrança e recuperar os últimos 60 meses de recolhimentos indevidos!

