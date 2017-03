Aprendendo no parque: 51ª Exposição Conquista

Este ano a ADAB traz, mais uma vez, à Exposição Conquista o projeto ADAB na Exposição. O projeto é voltado para alunos das escolas públicas e privadas e tem como objetivo formar multiplicadores em educação sanitária, para que possam atuar junto as suas famílias e comunidades. As crianças recebem – de forma lúdica – noções sobre a importância da água, o seu consumo e uso racional; as doenças que também podem ser transmitidas por alimentos, como a Brucelose e a Tuberculose; e o combate ao mosquito Aedes aegypti (transmissor de doenças como dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus), entre outros temas que contribuem para a formação dos meninos e meninas, que levam para casa o que aprendem e ajudam os pais a cuidar da qualidade de vida da família.

São mini palestras sobre os temas abordados, jogos educativos e uma a peça teatral que divertem e ensina a criançada.