O Baianão 2017 será aberto no próximo domingo (29). Com promessa de muita emoção, a disputa envolverá 11 clubes. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) acaba de divulgar a escala de arbitragem para as cinco partidas da 1ª rodada.

O jogo entre Vitória da Conquista e Bahia de Feira será comandado por Moisés Ferreira Simão, de Maracás, auxiliado por Jefferson Abel Ferreira Lima de Ilhéus e Adenilson Rodrigues de Itabuna. O quarto árbitro será o conquistense Bruno Nogueira.