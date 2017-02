Área do Centro Glauber Rocha: estacionamento Rotativo

Com objetivo de dar maior comodidade aos clientes que circulam pelo comércio do bairro Brasil e movimentar o Mercado de Artesanato, a partir da próxima semana os portões do Centro Glauber Rocha estarão abertos e o espaço servirá como área de estacionamento rotativo.

Com a iniciativa, proposta pela Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico (Semtre), mais de duzentas vagas de estacionamento serão criadas. O coordenador municipal de Indústria e Comércio, João Paulo Bahiano, lembrou que o serviço será gratuito e contará com o trabalho de agentes de segurança patrimonial. “Já temos no Glauber Rocha um posto da Polícia Militar e os policiais sempre estão no local fazendo rondas”, completou.

O coordenador municipal de Economia Solidária, Jadiel Albino da Silva, destacou que o estacionamento rotativo proporcionará maior circulação de pessoas no Centro Glauber Rocha durante todos os dias do ano. “Essa área estava sendo pouco utilizada e isso era muito ruim, pois um espaço como esse deve agregar cada vez mais pessoas”.

Os comerciantes aprovaram a ideia. “O Mercado de Artesanato é uma vitrine. As pessoas veem as nossas mercadorias expostas nos boxes e divulgam. Com mais gente circulando, a visibilidade será bem maior”. E a artesã Ivonete Oliveira completou: “eu acho uma boa, porque muitas pessoas que vêm para feira são atraídas e acabam comprando”.