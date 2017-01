Assembléia do SINSERV tem presença do governo

Ascom PMVC

Foi realizada na tarde desta sexta-feira, 20, no plenário da Câmara, a primeira assembleia extraordinária do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vitória da Conquista (Sinserv). A atividade contou, pela primeira vez, com a participação de membros da Administração Municipal.

Estiveram presentes, os secretários municipais de Administração, Paulo Williams e de Finanças, Marivone Ribeiro, e o assessor de Gestão Salarial, Fabrício Alves. O convite para a Administração foi feito durante o primeiro encontro entre a nova equipe da gestão municipal e o Sinserv, ocorrido no último dia 6.

“A nossa participação aqui inaugura um novo momento, um momento de diálogo entre a gestão municipal e os servidores. E a categoria pode estar certa de que, a partir de agora, terão um canal de diálogo aberto e permanente com o Governo Municipal, como orienta o prefeito Herzem Gusmão”, destacou o secretário Paulo Williams.

Na oportunidade, o secretário esclareceu a importância do pacote de medidas de controle de gastos públicos adotado pela Prefeitura. “Estejam certos de que não vamos desrespeitar nenhum direito do servidor. Essa medida foi necessária para termos uma visão mais clara de onde estão e para onde estão indo os gastos da Administração”, enfatizou.

Ele lembrou ainda que todos os sindicatos dos servidores municipais foram comunicados sobre essa medida durante a rodada de reuniões realizada com a Secretaria de Administração. “O que demonstra a transparência e respeito do governo com a categoria. Esse pacote demonstra que nosso governo tem responsabilidade com a máquina pública”, disse.

Além desse ponto de pauta, os servidores tiveram a oportunidade de falar sobre outros assuntos de interesse da categoria e esclarecer várias dúvidas. “E isso foi muito positivo. A gente sabe que para o servidor que trabalha, que luta, não vão ser retirados direitos. Além disso, a presença da equipe de governo veio abrilhantar nossa assembleia e também estreitar esse diálogo. E, com um bom diálogo, a gente vai alcançar muitas melhorias”, avaliou o presidente do Sinserv, José Marcos Amaral.