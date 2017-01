Atenção motoristas: modificado trânsito na região do ‘Gancho’

Alterações estão em vigor no tráfego

Neste sábado, 14, quem circulou pela rotatória situada no chamado “Gancho”, que interliga as avenidas Bartolomeu de Gusmão e Juracy Magalhães, e ainda a rua Equador, percebeu que foram feitas alterações na orientação do tráfego.

A Prefeitura reforçou a sinalização horizontal e vertical, afixando novas placas de trânsito e pintando novamente as faixas de pedestres já existentes. Agora, a parada obrigatória passa a ser feita por quem transita pela Bartolomeu de Gusmão e passa pela rotatória em direção ao Centro. Nesse trecho, duas placas e uma faixa vertical, todas com a inscrição “Pare”, informam a nova orientação aos condutores.

Outra placa foi afixada no cruzamento entre a Bartolomeu de Gusmão e a rua Equador, sinalizando que a preferência, a partir de agora, é de quem circula por dentro da rotatória. Além disso, a fim de garantir a fluidez do trânsito, não será mais permitida a parada de ônibus intermunicipais no ponto da rotatória que faz parte da Juracy Magalhães.

As mudanças fazem parte de um conjunto de intervenções que a Prefeitura vem promovendo no trânsito da cidade. Alterações também estão previstas para a avenida Otávio Santos, por exemplo. “São mudanças pontuais”, observou Esmeraldino Correia, secretário municipal de Serviços Públicos, Trânsito e Transporte.

Segundo o secretário, as alterações têm o objetivo de beneficiar a comunidade em geral e prevenir acidentes. “Foi feita uma análise, um estudo com o Simtrans. Chamamos o engenheiro, discutimos, e também é consenso”, afirmou. “Vamos tomar atitudes preliminares, pontuais, que todo mundo está enxergando. É só tomar atitude”.