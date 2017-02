Atividades marcam o aniversário de 192 anos da Polícia Militar

Texto e Fotos: Secom – PMVC

A Polícia Militar da Bahia completa, nesta sexta-feira, 17, 192 anos de criação. Para marcar a data em vitória da Conquista, foi realizada uma solenidade no 9º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação (9º BEIC).

Além da presença de autoridades militares, com representantes da 77ª e 78ª Companhias Independentes de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE), entre outros, alunos do Colégio da Polícia Militar e membros do Poder Público Municipal e sociedade civil participaram da cerimônia.

Na ocasião, o Comandante de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO), Tenente Coronel Inácio Paz de Lira Júnior, agradeceu aos 2.256 policiais militares que integram as 14 unidades de polícia existentes na região Sudoeste. “Atendemos cerca de 2 milhões de habitantes da melhor forma possível e dentro da técnica, sempre buscando o bem da comunidade e acima de tudo a preservação da vida”, disse.

Representando o prefeito Herzem Gusmão, a vice-prefeita e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Irma Lemos, destacou algumas ações da Polícia Militar em Vitória da Conquista, entre elas, as que abrangem o policiamento na zona rural. A vice-prefeita também lembrou o trabalho de educação realizado pela PM por meio das atividades de ronda escolar.

Também esteve na solenidade o secretário municipal de Serviços Públicos, Esmeraldino Correia, que é Coronel da reserva. Na oportunidade, o secretário parabenizou a instituição pelos 192 anos de existência cercada por trabalho e dedicação, apesar de algumas dificuldades. “A Polícia Militar é uma instituição de comando, de hierarquia, mas também de diálogo, que prima pela preservação do direito das pessoas e também por serviços humanitários, fazendo valer também a segurança preventiva”.