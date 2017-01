Aulas na rede estadual de ensino começam dia 6 de fevereiro

Foto: Ascom Secretaria da Educação

O ano letivo na rede estadual de ensino vai começar no dia 6 de fevereiro, de acordo com calendário divulgado nesta terça-feira (3) pela Secretaria Estadual de Educação (SEC). Ainda segundo a pasta, serão cumpridos os 200 dias letivos e o fim do ano letivo está previsto para o dia 13 de dezembro. O calendário fixa, ainda, o recesso para o Carnaval entre os dias 24 de fevereiro e 1º de março, o recesso da Semana Santa, de 13 a 16 de abril, e o recesso junino, de 22 a 25 de junho.