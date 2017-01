Avião não suportou o peso e caiu…

Pode mandar para o espaço aéreo dos seus amigos este texto do avião – a poesia pede passagem de ida…

O AVIÃO NÃO SUPORTOU O PESO

DO COMBUSTÍVEL DA PETROBRÁS

E CAIU

No Brasil

as “leis” são tão contrariadas que

nem mesmo a lei da física escapou

Caiu um avião

e ficou

“uma coisa no ar”

A “caixa preta”

não será encontrada

Ficou na memória de

um único passageiro

Deu um branco

O avião só não pode cair no esquecimento daqueles que não morreram

O número de vítimas não era apenas 5: o bimotor levava um país inteiro a bordo

Não era um jato, mas se fosse, quem sabe, “levascki” ao mesmo destino

Leva jato, leva jato, leva jato, leva jato

Não era um jato

Se fosse, testemunhas

veriam e diriam

Lá vai o jato

Lá vai

Lá va

Vá

EDMILSONANTANA

Texto de percurso curto, em memória à memória do Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki, além das quatro vítimas do acidente aéreo: o dono do avião Carlos Alberto Filgueiras, o piloto Osmar Rodrigues, a massoterapeuta Maíra Panas e sua mãe, a professora Maria Hilda Panas