Azul anuncia operação especial de inverno em Conquista

Companhia alterará temporariamente malha aérea na cidade para minimizar impactos aos Clientes e manter regularidade de voos

A Azul colocará em prática, durante o inverno, uma operação especial em Vitória da Conquista, onde as condições climáticas costumam impactar a regularidade e pontualidade de seus voos. Para isso, realizará alguns ajustes de forma temporária em sua malha aérea, com o objetivo de evitar atrasos e cancelamentos que gerem contratempos aos Clientes. A ação ficará em vigor entre maio e setembro. A Azul manterá voos em todas as suas bases.

Por conta deste cenário, a Azul decidiu alterar os horários dos voos que ligam Vitória da Conquista e Belo Horizonte. Os detalhes das mudanças, como datas e horários, estão disponíveis nas tabelas abaixo.

“A preparação da malha aérea de inverno demanda um trabalho complexo de análise de histórico de fechamento desses aeroportos e de como podemos realizar esses ajustes de forma eficiente, mitigando ao máximo os impactos meteorológicos à nossa malha de voos e, consequentemente, às pessoas que voam conosco. Com estes ajustes, queremos continuar a oferecer a melhor experiência de viagem aos nossos Clientes”, explica Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul.

Os Clientes que compraram passagens para voos no inverno nas bases impactadas estão sendo informados previamente pela companhia sobre alterações de horário ou cancelamentos de voos (neste caso, recebem alternativas como reacomodação gratuita ou reembolso integral). Após o período designado para a operação da malha de inverno, todos os voos voltarão a ser ofertados normalmente.

Confira, a seguir, todos os detalhes das mudanças (horários locais):