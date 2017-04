Bahia confirma vaga nas finais do Baianão 2017

Com gol do Brocador, Bahia derrota o Fluminense de Feira e carimba vaga para final do Baiano. Em jogo morno, Tricolor vence o Touro do Sertão no jogo de volta da semifinal – ida havia terminado 3 a 0 para o Bahia. Após o confronto deste domingo, 23, em que o Vitória goleou o Vitória da Conquista por 5 X 0, a decisão do Campeonato Baiano fica entre Bahia e Vitória.