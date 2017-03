Baianão 2017: ECPP Vitória da Conquista 0 X 0 Juazeirense

O ECPP Vitória da Conquista empatou com a Juazeirense na tarde deste domingo, no estádio Adauto Moraes. Apesar da pressão do onze juazeirense jogando em casa diante de sua torcida, o ‘ECPP conseguiu segurar o resultado de 0 a 0 e agora está empatado também com 11 pontos com a Jacuipense no quarto lugar do Campeonato Baiano 2017.

O ECPP Vitória da Conquista segue na luta para chegar a semifinal do campeonato.

O próximo compromisso do Vitória da Conquista é contra o Flamengo de Guanambi, no dia 02 de abril, no estádio Lomanto Júnior.