Baianão 2017: ECPP Vitória da Conquista no G 4

O Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista, é o quarto colocado no Campeonato Baiano 2017, e não joga neste fim de semana. Completando a 9ª rodada, neste domingo, dia 26, às 16 horas, o Flamengo de Guanambi recebe o Bahia no Estádio 02 de Julho; Juazeirense e Galícia no Adauto Moraes e Jacuipense e Bahia de Feira. Completando a rodada, o Jacobina recebe o líder Vitória, às 18:30.

O time de Vitória da Conquista volta a jogar pela 10ª Rodada, em casa, no Estádio Lomanto Junior, no domingo seguinte, 02 de abril, recebendo o Flamengo de Guanambi. O jogo é as 16 horas. Nesse mesmo horário se encontram Fluminense e Bahia de Feira, Jacobina e Jacuipense e Galíca x Atlântico. Confira a tabela de classificação:

Musa do ECPP 2017

O ECPP Vitória da Conquista está se preparando para participar mais uma vez do concurso Musa do Baianão e para isso está selecionando candidatas para representar o clube. Se você é torcedora do alviverde conquistense e quer ser a nossa representante na Musa do Baianão, mande-nos um email até o dia 31 de março para musa2017@ecppvc.com.br com seus dados e uma foto.