Banco do Brasil confirma fechamento da Regis Pacheco

Conforme vem sendo anunciado, o Banco do Brasil afixou nesta sexta-feira, 13, uma placa na porta de entrada da Agência Regis Pacheco, anunciando o encerramento de suas atividades prevista para o próximo dia 10 de fevereiro, sexta-feira.

Na Bahia 12 agência serão fechadas, sendo essa da Regis Pacheco, em Vitória da Conquista, uma na Rua JJ Seabra em Feira de Santana e em Salvador, Av. Garibaldi, Cabula, Cidadela, Coelba, Costa Azul, Garcia, IAPI, Ondina, Paulo VI e Shopping Pateo Itaigara.

Para os clientes das agências que terão suas atividades encerradas, a migração para uma agência mais próxima será automática: não é necessário realizar qualquer procedimento, de acordo com o banco.

Em um primeiro momento, o cliente poderá continuar usando cartões com o número da antiga agência, bem como informar o número ao acessar o internet banking. A mudança para o novo número será gradativa, e informada pelo banco em seus canais de atendimento.

A única mudança será a de que os clientes migrados terão um novo gerente. Mas cada cliente continuará a ser atendido por um gerente na nova agência, afirma o banco, em posicionamento.

Clientes com perfil digital terão atendimento especializado

Clientes que utilizam com maior frequência os serviços digitais poderão ser migrados para agências digitais do banco, que têm horário estendido de atendimento (das 8h às 20h), majoritariamente remoto. Caso precisem de atendimento presencial, os clientes dessas agências podem agendar uma conversa com o gerente, mas não têm um ponto fixo para utilizar serviços.

O banco, aliás, pretende ampliar agências e escritórios digitais de 245 para 500 até o final de 2017. Parte dos clientes que serão migrados das agências tradicionais que serão encerradas, portanto, serão absorvidos pelo novo modelo. Hoje, 40% das transações realizadas no banco são feitas via celular, e 27% pela internet.

Qualidade do atendimento será mantida

O Banco do Brasil afirma que o fechamento das agências não afetará a qualidade de atendimento da sua rede bancária.

Com o crescimento das transações online, o banco não acredita que as agências ficarão mais cheias. No entanto, para evitar um eventual maior tempo de espera, o banco afirma ter redistribuído serviços administrativos de forma que seus funcionários dediquem um tempo maior para atender o cliente de forma presencial nas agências.

O banco também relançou neste mês, com mais funcionalidades o aplicativo Conta Fácil, que permite abrir uma conta no banco pela internet. Segundo o banco, a ferramenta deve desafogar as agências, que realizam frequentemente o serviço, já que ele costumava ser mais burocrático e exigir a presença do cliente no banco.