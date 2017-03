Base Comunitária abre espaço para futebol feminino

Base Comunitária de Segurança de Conquista abre espaço para o futebol feminino

Os projetos ‘Futebol Feminino’, ‘Dança Comunidade’ e ‘Vida Leve/Viver Melhor’ estão com inscrições abertas.

Inserir as mulheres em todos os espaços é o grande objetivo da Base Comunitária de Segurança de Vitória da Conquista, com o lançamento do projeto ‘Futebol Feminino’, que visa a criação de um time para mostrar a comunidade que este esporte não é só para homens. Quem tiver interesse em participar, precisa ter idade mínima de 10 anos e se dirigir até a base, de posse do RG e comprovante de residência, para efetuar a inscrição.

As aulas serão ministradas no campo Nova Cidade, próximo a BCS, e, conforme explicou o coordenador de projetos, tenente PM Leonardo Calmon, o técnico é o ex-zagueiro de área do Bahia, Claudir Oliveira, campeão brasileiro de 1988. “Após a formação do elenco, os treinamentos serão às quintas-feiras nos dois turnos”, acrescentou.

Para a comandante da unidade, capitã Lorena da Silva Vitória (foto), executar esse projeto é uma forma de afirmar que as mulheres podem tudo. “Esperamos estimular as meninas e mulheres da comunidade a desenvolverem as habilidades num esporte tipicamente masculino”, ressaltou.

Além do futebol, a base também está com inscrições abertas para os projetos ‘Dança Comunidade’, que começa no dia 21 de março e terá aulas às terças e quintas-feiras, contemplando crianças de 10 a 13 anos de idade, e ‘Vida Leve/Viver Melhor’, que tem como público-alvo a terceira idade, com atividades segundas e quartas-feiras e inscreve até o dia 17.