BEM Simples: meia-passagem aos domingos e feriados

Josenilda Almeida fez o seu BEM Simples em menos de 10 min

A nova tarifa do transporte coletivo urbano de Vitória da Conquista entrou em vigor no dia 29 de janeiro e com ela veio o benefício da meia-passagem aos domingos e feriados para todos os usuários. Para os estudantes, que já pagam meia, não houve alteração.

De acordo com o decreto que atualizou o valor da passagem, os usuários precisam se cadastrar no Bilhete Eletrônico Municipal (BEM) para desfrutar desse desconto. O pagamento da meia-tarifa com dinheiro só poderá ser feito até a próxima terça-feira, 28; a partir desta data, o desconto só valerá com o Bilhete Eletrônico.

“Os usuários que não têm outros bilhetes, como o vale-transporte, podem fazer o BEM Simples que oferece todas as vantagens da integração no prazo de 90 minutos e a meia-tarifa aos sábados e domingos, além da primeira via ser gratuita. O cartão é fácil de adquirir”, declarou o gerente administrativo da ATUV, Zari Moreira.



Gerente da ATUV, Zari Moreira

Para ter o cartão, é só se dirigir a uma agência da Associação dos Operadores do Transporte Coletivo Urbano (ATUV) com seu RG e CPF. O cadastro é feito e o cidadão recebe o cartão na hora, já podendo fazer a recarga, que é cumulativa.

Foi o que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, com a moradora do Jardim Valéria, Josenilda Almeida, e sua enteada que, em menos de 10 minutos, receberam seus BEMs Simples. “É favorável por ser mais econômico. A gente pode fazer a integração e nos dar possibilidade de sair aos finais de semana, pagando menos”, disse a usuária.

O usuário pode fazer o seu pré-cadastro pelo site www.meubemsimples.com. Para outras informações, acesse o site da ATUV ou o aplicativo da associação, lançado recentemente para comodidade do usuário.