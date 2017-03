Bezerra: “Não apoio governo nenhum que demoli casas”

Jorge Bezerra (SD)

Na manhã desta sexta-feira, 24, o vereador Jorge Bezerra desafiou, durante a sessão ordinária, a bancada de oposição a relembrar como eram feitas as desocupações no governo anterior, e afirmou que não apoia governos que têm essa atitude.

“Quero fazer uma leitura na memória dos vereadores de oposição que falaram aqui que demolir casa na gestão do PT acontecia de forma harmoniosa, com respeito ao cidadão”, instigou. “Não apoio governo nenhum que demoli casas”, completou.

Segundo Jorge Bezerra, no governo do ex-prefeito Hélio Ribeiro foram demolidas casas no bairro Jurema, e nos governos de José Raimundo Fontes e Guilherme Menezes também aconteceu do mesmo em outros bairros. “Isso porque demolir casa é um gesto harmonioso e de educação”, ironizou.

Para o vereador, o governo passado que é o responsável pelas ocupações irregulares. “Eles distribuíram mal o Minha Casa, Minha Vida. Entregaram casas para pessoas que não precisavam, se tivesse distribuído bem essas pessoas não estavam ocupando esses locais”, afirmou. Ele pediu ainda que seja realizada uma pesquisa na cidade sobre os terrenos da prefeitura para que possa assentar as famílias da comunidade Maravilhosinha.

Homenagem Dia Internacional da Mulher – Durante a sessão, o vereador Jorge Bezerra (SD) entregou placa de homenagem a Madalena Maria dos Santos pela passagem do Dia Internacional da Mulher. “Agradeço muito a todos os vereadores por essa homenagem”, disse bastante emocionada.