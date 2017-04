Bosque da Paquera recebe iluminação

O Bosque da Paquera, localizado em frente ao Parque de Exposições Teopompo de Almeida, é um dos cartões-postais da cidade. Desde o dia 03, quem passa pelo local a noite pode perceber que ele está mais iluminado.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por meio da Coordenação de Iluminação Pública, instalou refletores de 250 wats e luminárias de 400 wats no entorno do Bosque da Paquera, com cerca de um quilometro de extensão.

Segundo o coordenador municipal de Iluminação, Deocleciano José de Souza Filho, o Bosque estava precisando de uma atenção por parte da Prefeitura. “Foi um pedido dos moradores daquela área e o prefeito determinou que fosse feito o mais rápido possível e fizemos antes de 100 dias de governo. Foi um serviço simples que só precisou da boa vontade da Administração Municipal”, declarou. No próximo mês, será instalada a iluminação dentro do Bosque.

Quem aprovou a medida foi Margarete Santos, que trabalha numa empresa de recarga na Rua da Granja. “É bem interessante colocar esses refletores aqui porque tem escola profissionalizante logo acima, tem residências e pessoas que saem do trabalho”, comentou. Texto e foto: Ascom PMVC