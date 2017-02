CAAV realiza ações de prevenção no carnaval

O Carnaval está chegando! E para curtir a maior e mais popular festa de rua do país não basta apenas escolher a fantasia ou o abadá, beber bastante água e cuidar da alimentação. Segurança e responsabilidade são importantes, por isso previna-se, use camisinha!

Para reforçar esse alerta, o Governo Municipal, por meio do Centro de Atenção e Apoio à Vida (Caav), promove uma série de ações. Na próxima sexta-feira, 24, a equipe do serviço estará no Posto da Polícia Rodoviária Federal realizando panfletagem educativa e distribuição de preservativo.

Ainda com o objetivo de promover a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis, o centro distribuirá preservativos e informações sobre ISTs e aids no circuito do Carnaval Conquista Cultural entre os dias 25 e 28 de fevereiro. “O preservativo, seja masculino ou feminino, deve ser utilizado em todas as relações sexuais como forma de prevenção”, reforçou a coordenadora do Caav, Riviane Vilas Boas.

Ainda segundo Riviane, o Caav segue com outras ações preventivas durante todo o ano, entre elas a Exposição Conquista, o Dia Internacional da Mulher, feiras de saúde e o projeto Prefeitura itinerante, que acontecerá no Centro Glauber Rocha.

Caav – Implantado em 1999, o Centro de Atenção e Apoio à Vida Dr. Davi Capistrano presta atendimento médico especializado e assistência social às pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Mantido pela Prefeitura de Vitória da Conquista, o serviço conta com uma equipe multidisciplinar, que além de ações preventivas oferece serviços que garantem a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/aids.

O centro também é referência para o tratamento de hepatites virais, atendimento às vítimas de violência sexual, acidentes biológicos e atendimento para crianças com doenças congênitas, a exemplo da toxoplasmose e sífilis. Texto e foto: Ascom PMVC.