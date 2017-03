Café do Rio Branco é premiado no 26º Prêmio Ernesto Illy

Produtor do Oeste Baiano é o campeão na categoria Norte/Nordeste

O cafeicultor Glauber de Castro (foto), da fazenda Café do Rio Branco, em Barreiras, foi reconhecido como o melhor produtor de café arábica das regiões Norte/Nordeste na safra 2016/2017, pelo 26º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso. Fornecedor da illycaffè há mais de quatro anos, Glauber já havia sido vencedor regional na edição anterior.

Na edição nacional, os mineiros se destacaram. Grãos de três diferentes regiões do estado foram reconhecidos como os melhores do país pelo concurso da illycaffè, que teve como campeões da categoria os produtores CBI Agropecuária, da Chapada de Minas; Juliana Armelin, do Cerrado Mineiro e Rafael Marques de Araújo, das Matas de Minas.

A cerimônia de premiação, realizada no espaço Villa Vérico, em São Paulo, contou com a presença de Andrea Illy, presidente da illycaffè, e outros representantes da companhia. A torrefadora italiana ofereceu, ao todo, um valor de mais de R$ 100 mil em prêmios.

A illycaffè revelou, ainda, os produtores campeões de outras 7 regiões, que subiram ao palco para receber seus prêmios. Também foram entregues os méritos de Fornecedor Sustentável do Ano a Elias Koji Okuyama (Cerrado Mineiro) e o de Classificadores do Ano a João de Medeiros Neto (1º lugar, Sul de Minas), Marcos Ribeiro Vasconcelos (2º lugar, Cerrado Mineiro) e Jandir Castro Filho (3º lugar, São Paulo).

Entregue anualmente desde 1991, o Prêmio Ernesto Illy é a mais relevante iniciativa de valorização da cafeicultura brasileira. Instituído pela illycaffè como ação fundamental dentro do plano de desenvolvimento da qualidade e sustentabilidade do café no país, o concurso já reconheceu mais de dois mil cafeicultores ao longo dos anos.

Sobre a illycaffè

A illycaffè é uma empresa familiar italiana, fundada em Trieste em 1933, comprometida em oferecer o melhor café do mundo. É a marca de café mais global, produzindo um único blend de café espresso 100% arábica, com grãos provenientes de 9 países fornecedores, sendo o Brasil o principal. São consumidas mais de 7 milhões de xícaras de café illy por dia, em cafeterias, restaurantes e hotéis de mais de 140 países. Líder em ciência e tecnologia do café, a illycaffè é a precursora do espresso, tendo inovado no investimento na qualidade da bebida, com a criação do Prêmio Ernesto Illy, em 1991, para os produtores brasileiros. Também foi pioneira na compra direta dos fornecedores, compartilhando know-how e pagando preços acima do mercado para quem atinge seus padrões de qualidade, em parcerias sustentadas pelos princípios do desenvolvimento sustentável. Com o objetivo de difundir a cultura do café, fundou a Università del Caffè, um centro educacional de excelência que oferece treinamento teórico e prático em todos os aspectos do café para cafeicultores, baristas, equipes de lojas de café e amantes da bebida. A illycaffè emprega cerca de 1.200 pessoas globalmente e em 2015 registrou receitas consolidadas de 437 milhões de euros.