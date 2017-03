Câmara celebra Dia da Cultura

ASCOM CÂMARA

Nesta terça-feira, 14, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista entrega a Medalha Glauber Rocha. A entrega da honraria acontecerá durante Sessão Solene em celebração ao Dia Municipal da Cultura, comemorado no dia 14 de março, data de aniversário do nascimento do cineasta conquistense Glauber Rocha.

A entrega da medalha e a realização da sessão obedeçe a Lei Nº 1367/2016, que determina ainda que a honraria seja entregue a uma personalidade e a uma entidade que tenham contribuído para o desenvolvimento, difusão e valorização da cultura no município.

Neste ano receberão as homenagens serão destinadas a Paulo Mascena e à Casa da Cultura. Conheça um pouco dos homenageados.

Paulo Mascena (in memorian) – ex-produtor cultural, Paulo Mascena era bastante conhecido na cidade pela realização de diversos eventos no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima quando o coordenava, além de ter atuado à frente da FMB Produções, trazendo vários espetáculos para a cidade, promovendo o acesso a diversas manifestações culturais.

Casa da Cultura – A Casa da Cultura é uma entidade tradicional da cultura de Vitória da Conquista, de caráter filantrópica. Fundada em 1974, a Casa da Cultura funciona como porta de entrada dos recursos dos governos estadual e federal destinados ao fomento da cultura local. Tem a função também de encaminhar projetos culturais para apreciação do Ministério da Cultura e para outras instituições governamentais e privadas.

A Sessão Solene realizada pela CMVC será realizada no Plenário Vereadora Carmem Lúcia, que fica na Rua Coronel Gugé, 150 – 1º andar, no centro de Vitória da Conquista. Participe!