Câmara empossa vereadores, prefeito e vice-prefeita

ASCOM CÂMARA

Conforme noticiamos anteriormente, aconteceu neste domingo, 1º de janeiro, no Centro de Convenções Divaldo Franco a “Sessão de Instalação da Legislatura” da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, quando foram empossados os 21 vereadores, Gilmar Ferraz; Luiz Carlos Dudé; Danillo Kiribamba; Nildma; Valdemir; Rodrigo Moreira; Osmario; Viviane; Denis do Gáz; Jorge Bezerra e David Salomão. E os reeleitos, Lucia Rocha; Adinilson; Fernando Vasconcelos; Luciano Gomes; Álvaro Pithon; Cícero Custódio; Sidney Oliveira; Professor Cori; Bibia Edjaime Rosa e Herminio Oliveira.

Em solenidade presidida pelo vereador Edjaime Rosa Bibia (PSDB) e secretariada pelo vereador Fernando Jacaré (PT), todos os vereadores eleitos se comprometerem a trabalhar pelo desenvolvimento do município. Sob o comando da vereadora Lúcia Rocha (DEM), todos responderam “eu prometo” ante o juramento: “Prometo exercer com dignidade e dedicação o mandato que me foi confiado, observando a constituição e as leis do país e trabalhando pelo engrandecimento do município de Vitória da Conquista e pelo bem geral de seus habitantes”.

Após a posse dos vereadores ocorreu a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018. A nova Mesa tem a seguinte composição: Hermínio Oliveira (PPS), presidente; Sidney Oliveira (PRB), 1º vice-presidente; Luciano Gomes (PR), 2º vice-presidente; Gilmar Ferraz (PMDB), 1º secretário; Nildma Ribeiro (PCdoB).

A Câmara recem empossada, juntamente com a nova Mesa Diretora, realizou a posse do prefeito e vice-prefeito, Herzem Gusmão e Irma Lemos. A secretaria da Câmara leu a Declaração de Bens de Herzem e de Irma. Ambos prestaram juramente e assinaram o termo de posse sob exaustiva manifestação popular, com aplausos, foguetório e muitos agradecimentos.

Após o ato, o Prefeito Herzem Gusmão empossou então seu secretariado, Paulo Williams, Administração; Marivone Ribeiro V. Batista, Fazenda; Esmeraldino Correia, Serviços Públicos e Transportes; José Antônio de Jesus Vieira, Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Cláudio Cardoso, Indústria e Comércio; Ceres Neide Almeida Costa, Saúde; Marcos Ferreira, Gabinete Civil; Marcelo Melo, Educação; Arlindo Rebouças, Agricultura; Teresa Cristina Rocha, Cultura e Turismo; Irma Lemos, Desenvolvimento Social; Murilo Mármore, Procurador. A coordenação de imprensa, está a cargo da jornalista Lu Macário.