Câmara entrega Diploma Mulher Cidadã Loreta Valadares

ASCOM CÂMARA

A Câmara Municipal de Vereadores realiza, na próxima terça-feira, dia 8, mais uma edição do Diploma Mulher Cidadã Loreta Valadares. A entrega do prêmio faz parte da programação do Dia Internacional da Mulher e homenageia seis mulheres que contribuem para a defesa dos direitos da mulher em Vitória da Conquista.

A sessão especial em comemoração ao Dia da Mulher acontece dia 8 de março, na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 8h30. A entrega do Diploma faz parte do calendário oficial do legislativo, estabelecido pela lei nº 41/2005, e já homenageou diversas personalidade de Vitória da Conquista.

O nome do prêmio faz referência a Loreta Valadares, ex-presa política da década de 60 por ter enfrentado a ditadura militar. Loreta que se tornou mais conhecida, após a publicação do livro As Moças de Minas, de Luiz Manfredinni, em 1989, onde ela está incluída. Também empresta seu nome, desde 2005, ao Centro de Referência Loreta Valadares – Prevenção e Atenção a Mulheres em Situação de Violência (CRLV), primeiro do estado e conquista do movimento de mulheres, que funciona na cidade de Salvador.

As homenageadas com o título nesse ano serão:

Drª Juliane Nogueira Santana Rios – 1ª Juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar conta a Mulheres

Adriana Gomes de Oliveira – Enfermeira e membro do Corpo de Bombeiros, criadora dos projetos “Bombeiro Amigo da Criança”, “Esporte Solidário”, “Conquista Rosa”, “Natal Feliz”, “Quarteis Saudáveis”, além de ter atuado na revitalização da Creche Luz do Saber.

Maria José dos Santos – Professora, membro da Associação de Moradores do Bairro Ibirapuera há 35 anos e da União de Mulheres de Vitória da Conquista (UMVC).

Mércia Cristina Andrade – Servidora Pública, ex vice-presidente do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e colaboradora do Centro de Recuperação Feminino Renascer e Projeto Cidade Solidária,

Dometilde Botelho (Dozinha) – Presidente há mais de 15 anos da Fundação Educacional de Vitória da Conquista (FAMEC), instituição que atende cerca de 125 crianças e adolescente em turno integral com atividade e reforços escolar e oficinas culturais.

Juciele W. Alves Cunha – Advogada no Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos (CRAV), tem trabalho social prestado também ao Programa Integração AABB Comunidade e já atuou nos Programas Bolsa Família e de Habitação Popular.

Serão homenageadas também com placas e flores as senhoras Jalmira Dias Santos, Ilda Lima Amaral, Madalena Maria dos Santos, Rose Elene Canguçu Mirante Ferreira e Veruschka Coelho Bruno Bacelar.