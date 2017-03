Câmara homenageia alunos do Colégio Militar

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, ocorrida nessa sexta-feira, 24, os alunos do Colégio da Polícia Militar Eraldo Tinoco, Gabriel Reis Rocha e Gustavo Reis Rocha, receberam moção de aplauso pela conquista de medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP. A homenagem é de autoria do vereador Fernando Jacaré (PT) e foi aprovada pelos demais parlamentares.

O Colégio mais uma vez foi destaque na OBMEP, conquistando medalhas de ouro com os irmãos Gabriel Reis Rocha e Gustavo Reis Rocha, de 13 e 11 anos respectivamente. O jovem Gabriel conquistou na OBMEP sua terceira medalha de ouro e Gustavo, sua premiação máxima. Das 13 unidades do Colégio Militar da Bahia, apenas os dois jovens conquistenses alcançaram medalha de ouro nessa competição.

Tenente Cícero Márcio

Os alunos foram acompanhados pelos pais, Robério Pereira Rocha e Eliana Almeida Reis Rocha, o Tenente Cícero Márcio, o Capitão Santana, o Sargento Julito e o soldado Xerxes. O tenente agradeceu a homenagem, especialmente a iniciativa do vereador Fernando Jacaré, e disse estar feliz pela moção, um reconhecimento ao trabalho feito, mas lamenta que a realidade da educação pública é bastante difícil. “Esse ano, no processo seletivo, nós tivemos uma demanda de 2.973 inscritos e só pudemos oferecer 180 vagas”, disse. O tenente lembrou que o Colégio, há nove anos, é premiado como a escola de melhor resultado entre as públicas estaduais em Conquista. “A fórmula para isso dar certo é simplesmente integrando família, aluno, escola, e, dentro dessa perspectiva, nós levamos a sério a questão da disciplina dentro da escola”, apontou.