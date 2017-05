Câmara homenageia Igreja Batista Nacional Candeias

Pastor Henrique Freitas de Oliveira

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), na manhã desta sexta-feira, 26, a Casa homenageou a Igreja Batista Nacional Candeias, na pessoa do Pastor Henrique Freitas de Oliveira, pelo projeto Resgatados pela Graça. A homenagem aconteceu através da Moção de Aplauso Nº 69/2017, fruto da iniciativa da vereadora Viviane Sampaio (PT).

O projeto social atende aproximadamente 250 crianças, adolescentes e adultos no bairro Primavera, em Vitória da Conquista. O projeto oferece aulas de Judô, flauta, crochê, bordado, pintura em tecido e ponto de cruz, em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) e duas indústrias da cidade. O grupo de mulheres da igreja arrecada, prepara e leva o lanche para as crianças, o que ampliou o número inicial de participantes do projeto, que utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social.

Ao receber a Moção, o pastor Henrique Freitas agradeceu à Câmara pela homenagem e destacou a atuação do projeto, que de acordo com ela, já afastou crianças do tráfico de drogas.