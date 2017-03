Câmara homenageia Mulheres pelo seu dia

ASCOM CÂMARA

Durante a sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ocorrida nesta quarta-feira, 8, na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, seis mulheres foram homenageadas com o Diploma Mulher Cidadã Loreta Valadares e outra 14 receberam um certificado pela passagem da data. O diploma foi estabelecido pela Lei nº 41/2005, fruto de um projeto do próprio Legislativo. Loreta Valadares, que dá nome ao diploma, foi uma feminista e ativista política que lutou contra a Ditadura Militar, instalada em 1964. Ela nasceu em Porto Alegre, mas mudou-se para Salvador aos seis anos. Loreta participou da luta contra a Ditadura, foi presa política e exilada. Em 1980 retorna ao Brasil e se torna professora de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, assim permanecendo até se aposentar anos depois. Em 2005, um ano após sua morte, recebe homenagem emprestando seu nome ao Centro de Referência Loreta Valadares – Prevenção e Atenção a Mulheres em Situação de Violência (CRLV), primeiro da Bahia, que funciona na cidade de Salvador. No mesmo ano, a CMVC estabelece o Diploma Mulher-Cidadã Loreta Valadares.

Adriana Gomes de Oliveira

A enfermeira e membro do Corpo de Bombeiro, Adriana Gomes de Oliveira, disse ser uma grande honra recebê-lo. “Um título que vem com o nome de uma mulher que foi uma grande representante dessa luta para garantir direitos da mulher”, disse ela. Ela apontou que as mulheres militares ainda precisam avançar também em termos de representação política e cobrou serviços como uma creche para atender às militares.

Enfermeira e membro do Corpo de Bombeiros, ela é criadora dos projetos “Bombeiro Amigo da Criança”, “Esporte Solidário”, “Conquista Rosa”, “Natal Feliz”, “Quarteis Saudáveis”, além de ter atuado na revitalização da Creche Luz do Saber.

Dometilde Botelho

Presidente há mais de 15 anos da Fundação Educacional de Vitória da Conquista (FAMEC), instituição que atende cerca de 125 crianças e adolescente em turno integral com atividade de reforço escolar e oficinas culturais.

Dometilde Botelho, a popular Dozinha, agradeceu a homenagem e ressaltou sua alegria em fazer parte da Famec. Para ela, é muito importante a participação feminina no desenvolvimento de trabalhos sociais e filantrópicos.

Maria José dos Santos

Já a professora Maria José Alves dos Santos, conhecida como Zezé, agradeceu à vereadora Nildma Ribeiro (PCdoB) pela indicação e à União de Mulheres, instituição a qual faz parte. Dona Zezé estendeu ainda seu agradecimento à todas as mulheres de luta do Brasil.

Ela é professora, membro da Associação de Moradores do Bairro Ibirapuera há 35 anos e da União de Mulheres de Vitória da Conquista (UMVC).

Mércia Cristina Andrade

Outra homenageada foi a servidora pública Mércia Cristina Andrade Dias. “Quero agradecer em primeiro lugar a Deus. Esta homenagem quero estender à Hélio Silveira Dias, meu pai, que nos educou, nos ensinou a servir o próximo”, disse ela.

Servidora Pública, Mércia é ex vice-presidente do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e colaboradora do Centro de Recuperação Feminino Renascer e Projeto Cidade Solidária.

Juciele W. Alves Cunha

A advogada Juciele W. Alves da Cunha afirmou que ficou honrada pela homenagem. Segundo ela é um reconhecimento de mais de 12 anos dessa trajetória.

Advogada no Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos (CRAV), Juciele tem trabalho social prestado também ao Programa Integração AABB Comunidade e já atuou nos Programas Bolsa Família e de Habitação Popular.

Juliane Nogueira Santana Rios

Outra mulher de destaque homenageada com o Diploma Loreta Valadares foi a 1ª Juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra às Mulheres da Comarca de Vitória da Conquista, Drª Julianne Nogueira Santana Rios. A Juíza afirmou sentir-se honrada por receber o diploma e parabenizou a Câmara Municipal pela sensibilidade em reconhecer a importância da instalação da Vara de Violência Doméstica no município. “Esse é um grande avanço, essa é uma importante ferramenta no combate e enfrentamento da violência contra a mulher”, afirmou. A Drª Julianne propôs à Câmara Municipal uma parceria maior entre Vara de Violência Doméstica e Familiar e o poder legislativo. “ Hoje é um dia que conclamo a essa Casa que nos tornemos parceiros na luta por implementação de políticas públicas para mulheres e enfrentamento da violência contra a mulher”, pediu.

Durante a sessão especial, outras 14 mulheres foram homenageadas pelos vereadores na passagem do Dia Internacional da Mulher:

Edjaime Rosa – Jalmira Dias Santos Costa

Fernando Vasconcelos – Ilda Lima Amaral

Jorge Bezerra – Madalena Maria dos Santos

Denis do Gás – Veruschka Coelho Bruno Bacelar

Álvaro Pithon – Marisa Mendonça Oliveira (In memorian)

Cícero Custódio – Daisy Placha Soares

Luciano Gomes – Ednalva dos Santos

Luís Carlos Dudé – Irma Lemos

Viviane Sampaio – Vanda Lopes Cabral

Danillo Kiribamba – Isabel Rocha Santos (DONA DEUSA)

Valdemir Dias – Damazilde Oliveira Silva

Sidney Oliveira – Sônia Oliveira

Gilmar Ferraz – Luciana Maria Gomes da Silva