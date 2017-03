Câmara ouve reivindicações de entidades no Dia da Mulher

Durante a manhã desta quarta-feira, 8, um grupo de entidades realizou uma marcha pelo centro da cidade apresentando uma série de reivindicações da pauta feminina, principalmente a não aprovação da PEC 287/2016 (PEC da Previdência). Um dos locais pelos quais a marcha passou foi a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, onde aconteceu a sessão especial do Dia da Mulher.

Como uma forma de continuar promovendo a participação popular, a Câmara abriu espaço para que pudesse ouvir as reivindicações da pauta municipal da manifestação, que passou também pela prefeitura e pelo posto da Previdência Social. Centenas de pessoas participaram da movimentação.

Márcia Lemos

Representando os vários movimentos que estavam compondo a marcha em defesa dos direitos da mulher, Márcia Lemos, presidente da Associação dos Docentes da Uesb (Adusb) utilizou a tribuna da Câmara e apontou que as reivindicações do movimento são extremamente sérias e importantes. Ela apresentou as reivindicações do movimento:

• Parada Segura – que consiste no estabelecimento de um horário noturno onde os ônibus podem parar em locais que não são “ponto de ônibus” para deixar a viagem mais segura;

• Casa Abrigo – para que mulheres vítimas de violência doméstica não tenha que voltar para casa, onde conviverá com seu agressor;

• Ronda Maria da Penha – com policiais especializados em violência contra a mulher;

• Ação efetiva da Coordenação de Políticas para Mulheres;

Ela apontou que as reivindicações precisam estar atreladas a outras medidas, “Essas reivindicações são paliativas”, disse ela cobrando que seja inserido ao currículo escolar a discussões sobre questões como a ideologia de gênero e a violência contra a mulher.