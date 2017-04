Câmara parabeniza Rotary pelos 112 anos de fundação

A Câmara Municipal de Vereadores, homenageou, com Moção de Aplauso, o Rotary Club pelos 112 anos de fundação do Rotary Internacional e pela passagem dos 70 anos do Rotary Club de Vitória da Conquista, na pessoa do presidente Neilson Lopes da Silva.

O Rotary Club é definido como um clube de serviços à comunidade local e mundial sem fins lucrativos, filantrópicos e social. O Rotary Internacional é a associação de Rotary Clubs do mundo inteiro. Uma organização de líderes de negócios e profissionais que prestam serviços humanitários e fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões. Em Vitória da Conquista, o Rotary Club foi fundado em 1947.

O presidente do Rotary em Conquista, Neilson Lopes da Silva, agradeceu, em nome de todos os companheiros rotarianos, a homenagem, e expressou sua enorme satisfação por fazer parte de uma organização importante. “ O Rotary se destaca no mundo inteiro fazendo projetos na área de saúde e habitação. Em Vitória da Conquista não seria diferente . Desde sua fundação, vem atuando em toda comunidade com a colaboração dos rotarianos dedicados a comunidade”, afirmou.