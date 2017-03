Câmara realiza mais uma edição da Medalha Glauber Rocha

Como parte da comemoração do Dia Municipal da Cultura, a Câmara realizou sessão solene para a entrega da Medalha Mérito Cultural Glauber Rocha, edição 2017. O Legislativo homenageou a Casa da Cultura e o produtor cultural Paulo Mascena (in memoriam). A Medalha Glauber Rocha, instituída pela Lei 1.367/2006, é uma honraria concedida pelo Legislativo conquistense a uma personalidade e a uma entidade que tenham contribuído para o desenvolvimento, difusão e valorização da cultura no município.

Compuseram a mesa da sessão solene o representante da Secretaria de Cultura, Adriano Gama, a representante do Conselho Municipal de Cultura, Luiza Audaz, o presidente da Comissão de Cultura, o vereador Danillo Kiribamba, o produtor cultural Dirlei Bonfim e, representando a Casa de Cultura, Carlos Jeohvah (presidente) e Poliana Policarpo (vice-presidente). A solenidade contou também a dramatização do poeta Tapiá de Carlos Jehovah por Edna Brito e a apresentação musical de Dorinho Chaves.

Adriano Gama

Representando a Secretaria de Cultura, o coordenador de eventos, Adriano Gama, fez um breve resumo sobre as definições de cultura para celebrar a data e a realização da sessão solene. Para o coordenador a cultura é um herança social da humanidade que todos carregam. “Toda cidade tem uma cultura que está ligada a costumes que carregamos por todo nossa vida. A cultura está presente em cada um de vocês, de qualquer maneira, de alguma forma ela está em nós “, afirmou.

Luiza Audaz

A representante do Conselho Municipal de Cultura, Luiza Audaz celebrou os homenageados, a Casa da Cultura e o produtor cultural, Paulo Mascena. Ela lembrou que a trajetória de Mascena, falecido recentemente, é ilustrada as dificuldades que os agentes culturais enfrentam no município, sobretudo a falta de políticas públicas para a cultura, ações de formação e o fechamento do Centro de Cultura há mais de três anos. A conselheira espera que o Legislativo atue para reverter esse quadro e advertiu que eventos pontuais não dão conta da produção cultural local, é preciso reativar projetos como a Kaza Glauber, Cine Madrigal e o Polo de Cinema.

Danillo Kiribamba (PCdoB)

O vereador presidente da Comissão de Cultura e Esporte, Danillo Kiribamba (PCdoB) apontou que Vitória da Conquista é berço de vários valores que representam a cidade no cenário cultural como Romeu Ferreira, Chico Pahz, Evandro Correia, Carlos Moreno, Vadinho Barreto, Papalo e Edna Nolasco.

Danilo voltou a lamentar que o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima continue fechado até hoje. Ele destacou que o espaço precisa ser reaberto para servir à cultura conquistense, e defendeu que o equipamento seja municipalizado para que a sua reabertura seja agilizada.

Dirlei Bonfim

O produtor cultural Dirlei Bonfim parabenizou a Câmara por homenagear a figura de Paulo Mascena, que ele destacou ser um defensor da cultura. “Um homem simples, preocupado com os movimentos artísticos e culturais. Um homem que dedicou toda a vida para a arte, para a cultura. Um incansável produtor de valores que não estavam no complexo midiático”, disse Bonfim.

Ainda destacando o empenho de Mascena pelo engrandecimento da cultura local, Dirlei Bonfim lembrou que em 1º de maio de 1986 Mascena organizou uma reunirão para criar o Movimento Artístico de Vitória da Conquista (MAC), que ao lado de outras instituições tem grande participação na fomentação cultural na região.

Carlos Jeohvah

Já o presidente da Casa de Cultura, Carlos Jeohvah relembrou fatos marcantes da história cultural de Vitória da Conquista, citando a passagem do Príncipe Maximiliano em 1890 pela cidade. “ Ele deixou um trabalho escrito com as suas observações sobre a nossa cidade, ele dizia que em Conquista morava um povo ordeiro, humilde e alegre, que se preocupava com a poesia das violas e com os cantos populares”, contou. Ele celebrou ainda a memória de todos os artistas que passaram por Conquista. “ Somos gratos aos artistas, escritores, músicos e companheiros de vocação cultural dos escritores do passado, daqueles que fizeram arte em um passado tão recente. daqueles que fizeram arte florescer no passado”, completou

Poliana Policarpo

A representante da Casa da Cultura, Poliana Policarpo, relatou algumas ações da Casa da Cultura, instituição de mais de 40 anos de existência por onde passaram ilustres figuras do município. Segundo ela, a Casa foi criada por um grupo de visionários e amantes das artes. Poliana ressaltou que a entidade visa desenvolver atividades variadas: produções de teatro, lançamento de livros, pesquisas, gravação de discos etc. Ela informou que a Casa agora leva também o nome de Carlos Jeohvah, seu ilustre presidente.