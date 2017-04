Câmara realiza Sessão Itinerante em Iguá

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC) promove na próximo dia 26 de abril, às 19h, Sessão Itinerante no distrito de Iguá, que acontecerá na Escola Municipal Erathostenes Menezes.

Na ocasião, os vereadores poderão apresentar as ações e projetos da CMVC para a população de Iguá, e os moradores terão a oportunidade de utilizar o espaço da Tribuna Livre para cobrar as principais demandas da região, e também para falar sobre a atuação do Poder Público na região.

As Sessões Itinerantes são uma forma de promover a participação da população que reside na zona rural do município nas discussões do Poder Legislativo de Vitória da Conquista, através da ampliação dos debates sobre assuntos de interesse da comunidade.

Até o mês de novembro, sete localidades da zona rural receberão as sessões do Legislativo Municipal.

Confira a programação das Sessões Itinerantes:

Iguá – 26 de abril;

*Bate Pé – 31 de maio;

*Batuque – 21 de junho;

*Cercadinho – 30 de agosto;

*Inhobim – 27 de setembro;

*José Gonçalves – 25 de outubro;

*Pradoso – 29 de novembro;

*Datas sujeito a alterações