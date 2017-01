Câmara volta a se reunir dia 03 de fevereiro

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista tem sua primeira Sessão Ordinária do ano programada para o dia 03 de fevereiro, sexta-feira, quando o Prefeito Herzem Gusmão faz a tradicional Mensagem de Saudação ao Legislativo, dando como iniciados os trabalhos de 2017.

No primeiro dia do ano, os 21 vereadores elegeram e empossaram a Mesa Diretora que comanda os destinos do legislativo até dezembro de 2018, ficando assim composta: Presidente: Hermínio Oliveira (PPS), 1º vice-presidente: Sidney Oliveira (PRB), 2º vice-presidente: Luciano Gomes (PR), 1º secretário: Gilmar Ferraz (PMDB) e

2ª secretária: Nildma Ribeiro (PCdoB).

Durante a semana que passou, foram intensas as atividades dos vereadores, cujo recesso parlamentar se restringe apenas às reuniões, muito embora eles houvessem participado de encontro com o Prefeito Herzem Gusmão, da posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas e da Audiência Pública organizada pela Embasa tratando da barragem do Rio Catolé.

O legislativo realizou ainda, a 23ª convocação em ordem de classificação, dos aprovados no concurso de novembro de 2014, para apresentar documentos e assumir os respectivos postos.

O Presidente Herminio Oliveira recebeu em seu gabinete o Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública da Indústria, Comércio e Entidades Afins, empresário Célio Barbosa e o Secretário da entidade, Marcelo Moreira. O pleito emergencial é a adaptação da Escola Artur Seixas, no Bairro Jurema, para se tornar um Pronto Atendimento de acolhimento de menores infratores. Entre outros assuntos, foram tratadas ainda a criação de uma Unidade de Defesa Social, que agregaria estruturas de segurança da Prefeitura. Outra bandeira da entidade é a criação da Guarda Municipal e de uma Guarda Mirim.

Tem mantido sua rotina de trabalho, os vereadores Adinilson Pereira (PSB), Álvaro Pithon (DEM), Cícero Custódio (PSL), Danillo Kiribamba (PCdoB), Davi Salomão (PTC), Denis do Gás (PSC),

Edjaime Rosa Bibia (PMDB), Fernando Vasconcelos (PT), Gilmar Ferraz (PMDB), Hermínio Oliveira (PPS), Jorge Bezerra (SD), Lúcia Rocha (DEM), Luciano Gomes (PR), Luis Carlos Dudé (PTB), Marcia Viviane (PT), Nildma Ribeiro (PCdoB), Osmário Lacerda (PMDB), Professor Cori (PT), Rodrigo Moreira (PP), Sidney Oliveira (PRB) e

Valdemir Dias (PT).