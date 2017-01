Cana Brava bate recorde: crescimento de 31% em 2016

Resort anuncia novos investimentos em infraestrutura e ampliação da marca no mercado internacional

O Cana Brava All Inclusive Resort, localizado em Ilhéus, no litoral sul da Bahia, acaba de anunciar expressivas marcas de crescimento em 2016. A taxa média de ocupação anual bateu a casa dos 82% e o faturamento cresceu em 31%, o maior índice já conquistado pelo empreendimento desde a sua inauguração.

“2016 foi atípico para os mais variados segmentos que contribuem para a movimentação da economia em nosso país. O momento tem sido de extrema cautela, o que tem feito as famílias repensarem melhor seus gastos. Atentos a este cenário, optamos por promover facilidades nas vendas diretas e indiretas dos nossos pacotes. Neste sentido, o parcelamento em até 10 vezes e a gratuidade para duas crianças menores de 12 anos, foram duas medidas implementadas e bem aceitas pelo mercado”, explica Rafael Espírito Santo, diretor comercial.

Vale destacar que, mesmo diante da instabilidade política e econômica, o resort manteve os investimentos previstos em infraestrutura, ampliando o número de acomodações, apresentando novas atrações de lazer, e anunciando a construção de um espaço à la carte. “No ano que passou inauguramos 40 apartamentos e realizamos a reconfiguração de unidades já existentes. Com a ampliação do número de quartos, consequentemente, conquistamos novos hóspedes, no entanto, era preciso alinhar este crescimento com outras áreas do resort e, por isso, identificamos a necessidade de oferecer mais uma área gastronômica. Seguindo essa estratégia, ainda criamos novos espaços infantis e nos esmeramos no lançamento de atrações diferenciadas, como o mais novo brinquedo aquático”, destaca Espírito Santo.

E para 2017, diversas novidades estão programadas. O sistema all inclusive do Cana Brava contará com mais um restaurante: o espaço Gabriela, especializado em frutos do mar e que contará, também, com opções de pratos da culinária regional, em sistema à la carte. A ampliação do restaurante principal e o retrofit de todos os apartamentos da categoria Standard integram o plano de proporcionar ainda mais comodidade aos hóspedes.

E visando novos públicos, o Cana Brava mira o mercado argentino. Em 2016, o resort participou da tradicional Feira Internacional de Turismo (FIT), realizada durante o mês de outubro, em Buenos Aires. Na ocasião, a equipe Cana Brava apresentou aos visitantes a possibilidade de vivenciarem a experiência de estar no resort. “Seguiremos durante este ano com o nosso processo de crescimento e ampliação da marca Cana Brava para além do mercado brasileiro. Para isso, é oportuno estarmos atentos ao panorama político e econômico do país, até mesmo para definirmos nossas ações. Contudo, é também importante mantermos nossa preocupação no que se refere à entrega de um produto de qualidade e com diferenciais que possam ser sentidos pelos hóspedes. Naturalmente isso chamará a atenção por quem busca o melhor custo x benefício, e dessa forma os resultados serão cada vez mais promissores. Somos otimistas, e por isso acreditamos que 2017 trará resultados satisfatórios, que atenderão nossas expectativas”, finaliza o executivo.

Sobre o Cana Brava

Considerado um dos mais conceituados empreendimentos hoteleiros da região Sul da Bahia, o Cana Brava All Inclusive Resort oferece facilidades e diversas opções de lazer e descanso em seus 70 mil m² com 115 apartamentos Luxo, 68 apartamentos Standard, 24 chalés máster, 36 chalés Standard e 21 suítes family, todos com ar-condicionado, cofre individual, frigobar, TV a cabo, telefone e varanda com rede. Totalmente modernizado e atualizado, o resort dispõe de segurança, privacidade e muito entretenimento para a família.