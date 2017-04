Cancelada apresentação de Xangai na 51ª Exposição

PREVISÃO DE CHUVAS LEVA AO CANCELAMENTO DO SHOW DE XANGAI NA EXPOSIÇÃO



Apesar de momentos de trégua durante o dia, a previsão é de que, a exemplo do que vem acontecendo desde terça-feira (28), volte a chover forte na noite de hoje, o que motivou a Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense (Coopmac), em comum acordo com o artista, a cancelar o show de Xangai que estava previsto para as 20h30 deste domingo, no encerramento da 51ª Exposição Conquista.

A Coopmac optou por fazer este aviso de cancelamento do show em respeito ao artista e ao público, considerando que deixar para a última hora a decisão poderia prejudicar quem viesse ao parque Teopompo de Almeida com o fim de ouvir Xangai, bem como não seria respeitoso com o artista colocá-lo sem plateia, já que a área do show é aberta e a chuva impediria o público de assistir ao show com conforto.



A diretoria da Coopmac agradece a compreensão do grande artista Xangai e do público