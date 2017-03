CAPS IA de Vitória da Conquista está em novo endereço

O Centro de Atendimento Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPS IA) está funcionando em novo endereço. As novas instalações ficam no bairro Candeias, na Avenida Espanha, nº 606.

O novo espaço do CAPS IA também conta com uma nova estrutura, reformulada para melhor atender aos usuários do serviço. A coordenadora municipal de saúde Mental, Thayse Fernandes, informou que no local já funcionou uma creche, o que ajuda nesta melhoria do serviço. “O espaço tem mini-quadra, brinquedoteca, enfim, uma estrutura bem mais adequada para que as crianças e adolescentes sejam melhor atendidos”, ressalta Thayse.

O CAPS-IA é um serviço de atenção diária voltado ao atendimento de crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas e com transtornos mentais severos. Atualmente, cerca de 600 pacientes recebem acompanhamento na unidade. O serviço funciona de segunda à sexta, das 7h às 17h.