Caps II funciona em novo endereço

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação Municipal de Saúde Mental, informa à comunidade de Vitória da Conquista que, a partir do próximo dia 17 de Abril, o CAPS II – Centro de Atenção Psicossocial para o público adulto, passará a funcionar em novo endereço: Praça Sá Barreto, nº 131, Bairro Alto Maron. Mesmo com a necessidade de reorganização do serviço, os atendimentos agendados para a próxima semana serão mantidos, bem como a dispensação de medicamentos, já no novo endereço.