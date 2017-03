Caravana do Pacto Pela Vida chega a Vitória da Conquista

A Caravana do PPV se reuniu no Espaço Rafiki em Vitória da Conquista

A Caravana do Pacto Pela Vida – PPV, nome dado ao novo modelo do PPV pelo governador Rui Costa, chegou nesta quinta-feira, 9, a Vitória da Conquista. O subcoordenador da 2ª Regional da Defensoria Pública, Lúdio Rodrigues, esteve pela primeira vez na reunião do PPV, acompanhando o defensor público geral do Estado, Clériston Cavalcante de Macêdo, e apresentou a atuação da Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPE/BA no município. Neste novo modelo proposto pelo governador, a ideia é ouvir mais os atores envolvidos na situação da Segurança Pública, entre eles defensores públicos, promotores de justiça, juízes de direito, policiais civis e militares.

Clériston Cavalcante de Macêdo considerou que a ideia do governador de interiorizar o PPV deve ser enaltecida devido a importância do diálogo das instituições com os municípios. “É uma iniciativa louvável, onde mostramos o papel da Defensoria Pública, não só como integrante do sistema de justiça, com o trabalho judicial que nós fazemos, mas também o trabalho extrajudicial que a Defensoria desenvolve, pois entendemos a segurança pública não só como repressão, mas também como prevenção”, disse o defensor-geral.

Lúdio Rodrigues disse, em sua apresentação, que a melhor forma de reduzir o número de crimes violentos contra a vida, é reduzindo a desigualdade social. Para o subcoordenador da 2ª Regional, sediada em Vitória da Conquista, a participação da DPE/BA na reunião do PPV é extremamente importante. “Pudemos pontuar quais são as áreas nas quais a Defensoria Pública pode atuar, de forma a contribuir para a consecução dos objetivos do programa; é neste momento de interação que podemos mostrar o trabalho que vem sendo feito pela Defensoria e também buscar o desenvolvimento de novas parcerias”, analisou o defensor público.

O objetivo do PPV, de acordo com Rui Costa, é trabalhar de forma articulada e cooperada para a redução dos índices de violência, reduzindo também distancias institucionais que possam eventualmente existir. “O Pacto Pela Vida é um acordo entra as instituições públicas da Bahia para, de forma regular, envidar esforços no sentido de reduzir o número dos índices de violência. Nós resolvemos neste ano de 2017 levar a Caravana da Paz, a Caravana da Vida, para as nossas instituições, para quem está na ponta em todo o Estado”, disse o governador.

Estiveram presentes à reunião em Vitória da Conquista as defensoras públicas Jeane Meira Braga e Josefina Marques Moreira; o defensor público Pedro de Souza Fialho; a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago; a procuradora geral de justiça, Ediene Lousado; o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel; o secretário de segurança pública, Maurício Teles Barbosa; o comandante geral da Polícia Militar, coronel PM Anselmo Brandão; o prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão; dentre outras autoridades públicas civis e militares.

INAUGURAÇÕES

Após a realização da reunião do PPV, Clériston de Macêdo participou ainda a inauguração da nova sede da 77ª Companhia Independente da Polícia Militar com a entrega de uma viatura, e da inauguração da nova sede da 78ª Companhia Independente da Polícia Militar com a entrega de 10 viaturas para a Polícia Civil e 23 viaturas para a Polícia Militar. Teto Daniel Alcoeres Gramacho DRT/BA 3686. Foto Ascom PMVC