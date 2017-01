Caravana promove Direitos Humanos com ações gratuitas

Projeto chega à região nesta quinta-feira (19) oferecendo diversas atividades, todas gratuitas

Ação conta com atendimentos de saúde, corte de cabelo e massagem, além de palestras sobre violência no trânsito, exploração sexual de crianças nas estradas e uso de drogas

Com apoio da ONU, projeto terá teatro gratuito sobre Direitos Humanos

Com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), uma caravana que percorre mais de 100 cidades brasileiras levando diversas ações de promoção dos Direitos Humanos chega nesta quinta-feira (19) à região de Vitória da Conquista, levando muitas atividades gratuitas.

Realizado em postos de combustível, o projeto, chamado Caravana Siga Bem, tem o propósito de levar saúde, lazer, educação e cultura a populações muitas vezes marginalizadas do acesso a esses serviços no dia a dia, como motoristas profissionais – em especial, os caminhoneiros – e comunidades afastadas dos grandes centros urbanos.

A primeira parada será em Poções, nesta quinta (19) e sexta-feira (20), no Posto Reforço (R. Visconde do Rio Branco, 768 – BR-116). Na semana seguinte, as ações acontecem em Vitória da Conquista, na quinta (26) e sexta-feira (27), no Posto São Jorge (Rod. BR-116, KM 840, S/N). Todas as atividades serão gratuitas e acontecerão das 13h às 22h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA ABAIXO

Atividades Gratuitas

Entre as atividades oferecidas: atendimento de saúde, corte de cabelo, massagem, teatro e shows musicais. Aos motoristas, haverá palestras sobre temas importantes no cotidiano das estradas, como violência no trânsito, exploração sexual de crianças e adolescentes e uso de entorpecentes. Devido ao grande número de homens nesta categoria, o projeto também conversará com este público sobre violência doméstica e a Lei Maria da Penha.

Além de diversas atividades, o projeto conta ainda com um espetáculo teatral apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que, através da comédia, abordará de forma inédita os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. Ao invés de artistas profissionais, a peça é encenada por caminhoneiros, que sobem ao palco para dialogar, por meio da arte, com seus colegas de estrada sobre assuntos importantes para a cidadania.

O projeto, que é a maior ação social itinerante da América Latina, conta ainda com os patrocínios da Petrobrase da Mercedes-Benz.

Exames de Saúde

A natureza itinerante de trabalho a que a categoria é submetida faz com que os profissionais das estradas encontrem grande dificuldade em cuidar da saúde. De acordo com estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 55% dos motoristas não têm o hábito de passar por exames preventivos de saúde. Ao mesmo tempo, 24% utilizam ou já utilizaram medicamentos controlados. Desse total, 58% para hipertensão. Cerca de 60% não praticam exercícios físicos.

Por isso, a Caravana Siga Bem oferece em todos os seus eventos o Espaço da Saúde, que conta com o apoio de profissionais especializados das Secretarias da Saúde dos municípios visitados. Nele, os visitantes passam por testes de glicemia, pressão arterial, são vacinados e fazem exames rápidos de HIV e sífilis, além de outros serviços.

Violência nas estradas

​



​A ação envolve ainda palestras de conscientização com o objetivo de promover a reflexão sobre temas importantes para quem vive a rotina das estradas. Uma delas é o Siga Bem Criança. A palestra conversa diretamente com os caminhoneiros, que possuem um relevante papel de vigilante das rodovias, onde se concentra a maioria dos pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes, sobre como levar as denúncias às autoridades por meio do Disque 100. De acordo com levantamento da PRF, as estradas brasileiras concentram mais de 1,8 mil pontos de risco a ocorrências desse crime.

Outro importante parceiro é a Polícia Rodoviária Federal, que acompanha a ação em todas as etapas com as palestras do Cinema Rodoviário. As estradas brasileiras dizimam dezenas de milhares de vidas todos os anos. Em 2015, foram 42 mil mortes e mais de 500 mil casos de invalidez permanentes resultantes da violência do trânsito no país.

Buscando contornar este cenário por meio da educação, as palestras convidam os motoristas para um diálogo sobre direção segura e responsabilidade no trânsito, orientando também sobre leis de Código de Trânsito Brasileiro.

O projeto ainda aborda outro tema de extrema importância para a categoria que é o uso de drogasestimulantes durante a jornada de trabalho.

Teatro com apoio da ONU aborda Direitos Humanos





A Caravana Siga Bem 2016 terá, em todas as cidades visitadas, a apresentação da peça teatral “Ó Xente! E os Direitos da Gente?”. Com apoio inédito da Organização das Nações Unidas (ONU), a peça abordará de forma lúdica e divertida os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O objetivo é ajudar a disseminar o conteúdo da Agenda 2030, firmada em setembro do ano passado pelos 193 países membros da organização e que contém os 17 ODS. Suas 169 metas está estruturada em três pilares: o social, o ambiental e o econômico.

“Os ODS são um compromisso global para promover, de forma integrada, a proteção ambiental, o progresso social e o crescimento econômico em escala global. Para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado é crucial harmonizar as suas três dimensões. Não basta apenas crescer; é fundamental também incluir e proteger. Esses elementos são interligados e fundamentais para o bem-estar dos indivíduos e das sociedades”, declarou o coordenador residente do Sistema ONU no Brasil, Niky Fabiancic, para quem iniciativas como a da Caravana Siga Bem vão ao encontro do princípio da nova agenda global, que é “não deixar ninguém para trás.” A parceria também contemplará atividades promovidas pelos organismos da ONU e entrega de materiais informativos.

Para promover o tema, a Caravana Siga Bem irá apresentar em cada uma das mais de 100 cidades visitadas a peça teatral “Ó Xente! E os Direitos da Gente?”, que usará o clássico Dom Quixote como referência para mostrar a busca dos cidadãos pela conquista e exercício dos Direitos Humanos.

No espetáculo, escrito por Josemir Medeiros e com direção de Tito Teijido, a figura quixotesca será encarnada por um caminhoneiro que, durante a sua viagem, precisa combater os “monstros” com os quais se depara. Os “monstros” são inimigos que tiram da população a possibilidade de uma vida digna, ao cerceá-la de direitos básicos como: educação, saúde, condições dignas de trabalho, tolerância à diversidade e o respeito ao meio ambiente.

“O espetáculo procura abordar de forma lúdica um tema que deve ser apropriado por todos os cidadãos, pois, para ter acesso aos Direitos Humanos, é preciso ter conhecimento do que ele significa”, comenta o diretor artístico Tito Teijido. “Para transmitir esse tema de forma divertida e acessível, construímos uma peça que utiliza elementos da linguagem e da cultura popular, como a Poesia de Cordel, além de ter como inspiração um dos maiores personagens da literatura mundial, o Dom Quixote”, completa o diretor.

A peça é encenada pelos próprios motoristas e produtores do projeto.

Concurso Cultural

Para os motoristas profissionais, a Caravana Siga Bem promoverá mais uma edição do concurso Caminhoneiro do Ano, que convidará habilitados nas categorias C, D e E a testarem seus conhecimentos e premiará o melhor colocado com um caminhão zero quilômetro, no valor de R$ 350 mil.

Mais de 100 cidades visitadas





Maior ação itinerante de promoções e responsabilidade social da América Latina, a Caravana Siga Bem realizará eventos em mais de 100 cidades de 22 estados brasileiros, percorrendo 32 mil quilômetros de estrada ao longo dos próximos dez meses – do fim de agosto a meados maio de 2017.

Com diversas atrações e serviços, todos oferecidos gratuitamente, a Caravana transformará postos de combustível numa verdadeira festa para caminhoneiros e comunidades estradeiras. O objetivo é levar a este público serviços aos quais não têm acesso no dia a dia, devido à sua rotina itinerante.

E para atender aos rincões de norte a sul do país, a Caravana Siga Bem colocará duas equipes viajando simultaneamente: as Caravanas Eixo Norte e Eixo Sul.

A primeira passará para estados das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste, retornando para São Paulo no fim do projeto. Já a Caravana Eixo Sul circula pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

O roteiro oficial da Caravana Siga Bem 2016 está disponível no site: http://www.caravanasigabem.com.br/

Caravana Siga Bem 2016

Poções

19 e 20/1

13h às 22h

Posto Reforço (R. Visconde do Rio Branco, 768 – BR-116)

Vitória da Conquista

26 e 27/1

13h às 22h

Posto São Jorge (Rod. BR 116 KM 840 S/N)

Atrações

§ Exames rápidos de saúde

§ Corte de cabelo e massagem

§ Apresentações Artísticas e Projetos Sociais

§ Entrega de Brindes

§ Concurso Cultural Caminhoneiro do Ano

Programação (1º e 2º dias)

Das 13h às 20h – Serviço de Saúde

Aferição de pressão arterial, Distribuição de preservativos, Teste Rápido de HIV, material sobre DSTs, Vacinas, Orientação Sobre Drogas

Atendimento da equipe da Secretaria Municipal de Saúde

14h – Projeto Social

Apresentação de projetos artísticos locais

17h – Estúdio Siga Bem

Entrevistas e entretenimento com a equipe da Caravana Siga Bem

19h – Ciclo de Palestras

Palestra SIGA BEM CRIANÇA

Conselho Tutelar

Palestra SIGA BEM MULHER

Creas

Palestra Orientação Sobre Drogas

Secretaria Municipal de Saúde

CINEMA RODOVIÁRIO

Polícia Rodoviária Federal

(1º dia)

21h – Show ao Vivo

(2º dia)

21h – Teatro da Caravana:

“Ó Xente, e os direitos da gente?”