Casamento Coletivo da FAINOR abre 50 vagas

Documentos, cópias e originais, a serem apresentados:

– Para quem não foi casado(a) – Certificado de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência.

– Para quem já foi casado (a) – RG, CPF, comprovante de residência e certidão de casamento averbada.

A cerimônia do Casal Legal acontece dia 01 de julho e tem o objetivo de dar a oportunidade para que os casais regularizem a união civil. Muitos casais vivem juntos há anos, mas as mais variadas circunstâncias não permitiram que realizassem a cerimônia de casamento. Mais de 1500 casais já formalizaram a união através do casamento coletivo realizado pela FAINOR.

Outras informações podem ser obtidas diretamente no NPJ, pelo telefone (77) 3161-1099.