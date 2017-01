CazAzul representa Vitória da Conquista no 2º Festival de Teatro do Interior da Bahia

O espetáculo infantil Raul, Lira e o Incrível Livro da Capa Azul, uma produção do Núcleo de Montagem CazAzul, foi selecionado para a segunda edição do Festival de Teatro do Interior da Bahia. Após passar por uma comissão avaliadora formada por grandes nomes da cena teatral e cultural do estado, o espetáculo irá compor a programação do Festival que acontece entre 14 de fevereiro e 19 de março, nas cidades de Ilhéus, Juazeiro e Camaçari. A iniciativa, realizada em parceria com o Prêmio Braskem de Teatro, tem como proposta fomentar a produção teatral no interior baiano. Vitória da Conquista terá mais dois representantes, o espetáculo Entre a Cruz, a Espada e a Estrada, e Pariré.

Raul, Lira e o Incrível Livro da Capa Azul tem autoria e direção de Adriana Amorim, conselheira pedagógica da CazAzul, atuação de Hannah Abnner, Yarle Ramalho e Lays Lopes e a produção executiva de Thaís Pimenta e Hendye Gracielle. O projeto visual é assinado pelo artista plástico e professor de teatro, Vicente de Paulo. O espetáculo será apresentado nos dias 17 e 18 de março, em Camaçari.

Repleto de canções originais executadas ao vivo, a peça tem como tema o universo da literatura e a importância da leitura para as crianças. A história trata de forma lúdica e onírica ,do conflito entre a relação das crianças com o mundo da imaginação e com os diferentes suportes tecnológicos, mais especificamente entre a internet (Netflix, Youtube, jogos eletrônicos) e o livro impresso. A autora recorreu a sua experiência como mãe de três filhos de diferentes idades para construir a dramaturgia.

Recém inaugurada em Vitória da Conquista, a CazAzul conta também com o núcleo de teatro escola que visa estimular a formação de atores e público para o teatro na cidade. Com cursos semestrais, a escola oferece turmas infantil, juvenil e adulto. O início das turmas será 13 de fevereiro. A CazAzul Teatro Escola fica localizada na Tv. Otávio Santos, n 60, Recreio e está com matrículas abertas.