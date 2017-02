CDL anuncia horário de funcionamento do comércio no carnaval

No dia 27/02 (Segunda-feira), o comércio não funcionará devido a uma negociação feita, em Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista e o Sindicato dos Comerciários de Vitória da Conquista, em compensação ao feriado do Dia do Comerciário, comemorado, originalmente, no dia 30 de outubro. Nos dias 25/02 (Sábado) e 01/03 (Quarta-feira) o comércio funciona em horário normal, a partir das 8 horas.

Os bancos fecham na sexta-feira, às 14:30 e voltam a funcionar na quarta-feira de cinzas, 01 de março a partir das 12 horas. Esse mesmo expediente é o da Prefeitura, Câmara e demais órgãos dos governos municipal estadual e federal. A Justiça que também acompanha essa escala de funcionamento, opera em regime de plantão judicial, atendendo apenas os casos de emergência.

As escolas públicas e particulares fecham na sexta e só reabrem na quinta-feira, 02 de março em seu horário habitual.