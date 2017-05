CDL anuncia horário especial do comércio para junho

Horário especial de funcionamento do Comércio no mês de Junho

Os horários de funcionamento do comércio de Vitória da Conquista para o Dia dos Namorados e para o período de São João do ano de 2017 acordado pelos Sindicatos do Comércio Varejista e Atacadista, dos Empregados do Comércio e Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL.

Parágrafo primeiro – Nos dias de prorrogação de jornada os intervalos intrajornadas serão normais.

Parágrafo segundo – As horas extras trabalhadas serão remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal, podendo ser remuneradas através de folgas compensatórias. Tanto o pagamento pelo labor extraordinário quanto as concessões das folgas compensatórias deverão ser efetuados no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da feitura das horas extras trabalhadas.

Parágrafo terceiro – O trabalho realizado no domingo dia 18 (dezoito) de junho será pago em dobro, podendo ser compensado através de folga compensatória no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do domingo laborado.

