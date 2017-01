CDL empossa nova diretoria em grande estilo

Em café da manhã realizado nesta quinta, 12, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista – CDL, empossou sua nova diretoria para o biênio 2017-2018. Em 53 anos de história, esta será a segunda fez que a CDL terá uma mulher na presidência. A empresária Ana Sheila Andrade assumiu o cargo que, até então, era ocupado por Cláudia Dutra.

“Chegamos ao fim dessa gestão com alegria. Representar a CDL foi uma honra e um aprendizado”, afirmou Cláudia ao passar à sua vice a presidência do órgão. Empossada, a nova diretora reafirmou o compromisso da CDL com a cidade e com o comércio. “Nossa gestão terá três pilares: aumentar o número de associados; revitalizar o centro comercial, que já é um projeto de muito tempo; e fomentar o comércio, não só o do centro, mas todo o comércio de bairro”, resumiu.

Para isso, a nova diretoria já está dialogando com o Governo Municipal. “Queremos fazer uma parceria público-privada, para reformar as praças, as calçadas e dar nova vida ao centro comercial. Já entregamos o projeto de revitalização da Praça Nove de Novembro ao prefeito, que o acolheu, e esperamos que 2017 seja um ano de grandes notícias”, disse.

O Governo Municipal participou da cerimônia, representado pelo prefeito Herzem Gusmão, pela vice Irma Lemos e pela equipe de secretários. Em sua mensagem à nova diretoria, Herzem disse que a Prefeitura está de portas abertas para todos os segmentos, inclusive para os empresários.

“Conquista tem demonstrado um crescimento que deixa muitos analistas surpresos. A classe empresarial é a mola propulsora dessa cidade”, destacou o prefeito, acreditando que 2017 será um ano de crescimento para Conquista. “A nossa equipe é formada 90% por técnicos. Tenho certeza que teremos um norte, não vamos improvisar para não perder tempo e recursos, por isso vamos elaborar um plano estratégico de desenvolvimento”, completou.

O secretário de Indústria, Comércio e Planejamento Econômico, Claudio Cardoso, reafirmou a importância das parcerias. “A nossa secretaria e todo o governo estão empenhados em ouvi-los, em sentar com os empresários e identificar com vocês ideias, ações e projetos que possam se estabelecer em parcerias, parcerias construtivas, em que cada um possa contribuir”.

O prefeito também lembrou que a nova administração municipal está fazendo um levantamento de gastos do Executivo com imóveis alugados, água, energia, telefone, combustível, hora extra e gratificações “para que os recursos sejam destinados em defesa da qualidade de vida”. Texto e fotos: Ascom PMVC