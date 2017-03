CDL recebe Secretários Municipais

A Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Vitória da Conquista realizou encontro em sua sede, entre lojistas associados e os secretários municipais, Claudio Cardoso, Esmeraldino Correia e José Antônio, das secretarias de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico, de Serviços Públicos e de Mobilidade Urbana, respectivamente.

A Presidente da CDL, Sheila Andrade, informou que a finalidade do encontro era de promover a aproximação entre comerciantes e as secretarias diretamente relacionadas com o dia-a-dia do comércio. Os associados da entidade, aproveitaram a oportunidade para questionar os secretários sobre diversos pontos referentes ao comércio do Centro e da Zona Oeste, e ainda sugeriram mudanças e melhorias para convivência mais harmoniosa dos cidadãos.

“A prefeitura está de prontidão para dar respostas às solicitações e para viabilizar parcerias público-privadas. Estamos caminhando junto com a CDL para dar andamento ao projeto da reestruturação do centro comercial para que este se torne mais agradável para as pessoas que vêm ao comércio”, garantiu o Secretário Claudio Cardoso.

Questionado por lojistas a respeito das mudanças que estão ocorrendo nos estacionamentos rotativos em algumas ruas do centro, o secretário de Mobilidade Urbana José Antonio, explicou que as modificações realizadas são para melhorar o fluxo tanto de veículos quanto de pessoas. “Quando se pensa em mobilidade urbana, pensa-se mais nos veículos do que nos pedestres. As mudanças estão sendo pensadas para beneficiar a todos”, afirmou José Antônio.

Já o Secretário Esmeraldino Correia, falou sobre o planejamento que está sendo traçado para ampliar a quantidade de vagas de estacionamento rotativo, além dos serviços básicos e indispensáveis para a cidade como limpeza e iluminação pública que têm sido realizados incessantemente pela secretaria, e também anunciou a criação da Guarda Municipal armada, que vai melhorar a segurança no comércio.

A iniciativa do encontro foi parabenizada por todos os presentes que elogiaram a abertura deste diálogo com a “Prefeitura mais perto de você!” Outras reuniões nesses mesmos moldes estão sendo planejadas pela CDL, cuja colaboração à administração pública municipal é de extrema importância, dada à representatividade empresarial da cidade. Texto e fotos: Ascom CDL