Centro Glauber Rocha recebe exposição de carros antigos

No próximo final de semana, o público fará uma verdadeira viagem ao passado no Centro Glauber Rocha – Educação e Cultura. A partir da sexta, 17, até o domingo, 19, o espaço vai sediar o Primeiro Encontro Solidário de Carros Antigos, promovido pelo Coletivo ArtSol Eventos, com apoio da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e do Clube do Carro Antigo.

A exposição será também uma oportunidade para a população conhecer as instalações do Centro de Artesanato do espaço, ocupado por mais de cem empreendedores integrantes de grupos da Economia Solidária. “O objetivo da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico é construir um calendário de eventos para o Centro Glauber Rocha, atraindo as pessoas e contribuindo com o comércio do local”, destaca o secretário Claudio Cardoso.

Além da exposição, outras atividades fazem parte da programação: feira de alimentação, roda de capoeira, parque infantil, apresentações culturais de artistas locais e sorteios de brindes.

O Centro Glauber Rocha está localizado na Avenida Brumado, próximo do Mercado Municipal do Bairro Brasil. Horários da exposição: das 15 às 21 horas (sexta e sábado) e de 8 às 19 horas (domingo).