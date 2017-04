CETAS promove soltura de 50 papagaios

O Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) vai devolver à natureza 50 papagaios da espécie Amazona aestiva, conhecida por papagaio-verdadeiro. Na manhã desta terça-feira, 25, a equipe do Centro, com o apoio de acadêmicos da Universidade Federal da Bahia (Ufba), preparava as aves para soltura.

Cada papagaio é identificado por meio de chip, implantado em sua pele; anilho colocado no pé, e por pincel atômico, além de fotografias da face. Antes, os pássaros passaram por exames de sangue, como o de DNA – para descobrir o sexo do animal –, e físicos.

“Esses papagaios estão há dois anos no Cetas e dessa época pra cá estamos trabalhando com eles para reintroduzílos na natureza de onde nunca deveria ter saído e agora estão prontos para serem devolvidos. Estamos muito felizes e apostando nesta vitória que a Prefeitura de Conquista proporciona, através do Centro de Triagem, que é devolver a natureza esses animais”, declarou a médica veterinária do Centro, Rosana Ladeia.

Os animais serão encaminhados nesta quarta, 26, para uma reserva particular de ocorrência da espécie, localizada a 204 km de Vitória da Conquista. Eles ficarão por 15 dias em um viveiro para ambientação. Após esse período, será realizada a soltura.

Durante 60 dias, as biólogas Ramona Silva e Thatiane Andrade estarão monitorando o comportamento deles diariamente. Depois, elas farão visitas mensais por mais oito meses, com o auxílio da bióloga do Cetas, Gisele Filadelfo.

“O meu projeto de Mestrado visa estudar o temperamento desses papagaios antes e depois da soltura com o intuito de auxiliar novos estudos acadêmicos e ajudar o Cetas em novas maneiras de devolver esses animais à natureza”, explicou Ramona Silva.

Esta é a quarta soltura de papagaios desta espécie que o Cetas realiza. A primeira aconteceu em 2006, em Tremedal. De lá para cá, já foram soltos 145 animais na região. Texto e foto: Ascom PMVC