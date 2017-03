CETEP de Vitória da Conquista abre matrículas

O Núcleo Territorial de Educação (NTE20), território do sudoeste baiano, informa que nesta quarta e quinta-feira (8 e 9/03) estarão abertas as matrículas para o Centro Territorial de Educação Profissional de Vitoria da Conquista (CETEP). As 160 vagas ofertadas serão destinadas para a modalidade de Ensino Médio Integrado e para o Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) nível médio.

O Proeja é voltado para estudantes que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental ou que não terminou o Ensino Médio e que sejam maiores de 18 anos de idade. O Ensino Médio Integrado é destinado para quem concluiu o 9º ano do Ensino Fundamental e que sejam menores de 18 anos de idade.

Os estudantes poderão optar por um dos seis cursos profissionalizantes disponíveis: Edificações, Agroecologia, Agropecuária, Administração, Logística e Informática. As aulas do ano letivo 2017 na unidade escolar terão início no dia 20 de março.

Confira o que abrange cada curso:

AGROPECUÁRIA

Maneja de forma sustentável, a fertilidade do solo e os recursos naturais. Planeja e executa projetos ligados a sistemas de irrigação e uso da água. Seleciona, produz e aplica insumos (sementes, fertilizantes, defensivos, pastagens, concentrados, sal mineral, medicamentos e vacinas). Desenvolve estratégias para reserva de alimentação animal e água. Realiza atividades de produção de sementes e mudas, transplantio e plantio. Realiza colheita e pós-colheita. Realiza trabalhos na área agroindustrial. Opera máquinas e equipamentos. Maneja animais por categoria e finalidade (criação, reprodução, alimentação e sanidade). Comercializa animais. Desenvolve atividade de gestão rural. Observa a legislação para produção e comercialização de produtos agropecuários, a legislação ambiental e os procedimentos de segurança no trabalho. Projeta instalações rurais. Realiza manejo integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas. Realiza medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais. Planeja e efetua atividades de tratos culturais”

ADMINISTRAÇÃO

Executar as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos e controle de estoques. Operar sistemas de informações gerenciais de pessoal e material. Utilizar ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais.

EDIFICAÇÕES

Desenvolve e executa projetos de edificações conforme normas técnicas de segurança e de acordo com legislação específica. Planeja a execução e elabora orçamento de obras. Presta assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações. Orienta e coordena a execução de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados.”

LOGÍSTICA

Realiza procedimentos de transportes, armazenamento e distribuição das cadeias de suprimentos. Agenda programa de manutenção de máquinas e equipamentos. Supervisiona processos de compras, recebimento, movimentação, expedição e distribuição de materiais e produtos. Presta serviços de atendimento aos clientes.

AGROECOLOGIA

Implanta sistemas de produção agropecuária e agroextrativista e técnicas de sistemas orgânicos de produção. Realiza procedimentos de conservação do solo e da água. Organiza ações integradas de agricultura familiar. Desenvolve ações de conservação e armazenamento de matéria-prima, de processamento e industrialização de produtos agroecológicos. Opera máquinas e equipamentos agrícolas inerentes ao sistema de produção agroecológico. Atua na certificação agroecológica.