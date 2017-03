Chamado para vencer

“Venho em breve! Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa” (Apocalipse 3.11).

“Agora vou girar!”, disse a mosca, e voou para o ventilador ligado. Quando éramos crianças, nos divertíamos com essa anedota. Hoje precisamos constatar que a humanidade é como a estúpida mosca voando para a desgraça. Ela caminha na direção do juízo de Deus sem segurança, sem Deus, sem auxílio, sem lei, sem salvação. Nós, os filhos de Deus, estamos em meio a tudo isso, correndo o perigo de sermos arrastados pela loucura do mundo.

Eu me lembro de quando, certa vez, estava numa parada de ônibus em Oberbergischen. Estava escuro e chovendo forte. Finalmente chegou o ônibus. As portas se abriram e num salto eu estava no corredor. Que aperto! Com um solavanco, o ônibus arrancou e eu cai nos braços de um passageiro que estava sentado atrás de mim. Ah, a alça de segurança! Nela eu não tinha pensado.

Você também sente o chão oscilante sob seus pés? Somente quem se firmar decididamente na “alça de segurança celestial” da graça consegue manter-se em pé nas curvas deste mundo! Meu irmão, minha irmã, segure-se, mais decididamente do que nunca, na poderosa mão do seu Deus, pois somente com Ele a viagem será bem-sucedida.

Trata-se de vencer. Não devemos tolerar nenhuma derrota. Por isso, não permita que você seja lançado de um lado para o outro através do vento das doutrinas sedutoras que nestes últimos tempos estão varrendo a Igreja de Deus (Efésios 4.14). A crença em milagres, em sinais e a insensatez são o cálice de tontear da sedução espiritual, do qual se bebe com prazer. Para aqueles que o Senhor Jesus não é suficiente, que não compreenderam tudo o que têm Nele, a esses o inimigo atrai com suas guloseimas. Em todas as épocas há os “coadjuvantes espirituais”, que alimentam as reclamações polarizadas e murmurações nas igrejas. Por isso, segure-se firmemente no salvador e na Sua Palavra, pois Nele você tem tudo, tudo, tudo que precisa. Somente Ele é a sua paz, sua segurança, sua proteção. Ele é a sua salvação eterna, o seu auxiliador e salvador. Quanto mais fortes forem as tormentas no fim dos tempos e quanto mais rangerem as vigas na estrutura quebradiça do mundo, mais profundas precisam ser as raízes da sua fé na Rocha Eterna.

Quantas vezes já agradeci ao Senhor Jesus por Ele mesmo nos conceder a revelação através do apóstolo João. É a revelação da Sua glória no juízo e na consumação da salvação. Aqui não há espaço para especulações. Aqui temos a ação soberana de Deus, que nos conduz à adoração. Temos registrada, preto no branco, a maneira como Ele, com Sua sábia mão real, conduz a história do mundo. Nada foge do Seu controle. Assim, as últimas palavras consoladoras da Bíblia são semelhantes a um maravilhoso arco do triunfo: “A graça do Senhor Jesus seja com todos” (Apocalipse 22.21).

O seu Senhor Jesus recebeu todo o poder no Céu e na Terra. Para Ele nada é impossível.

Por isso, não tema! Você é sustentado pelos eternos e poderosos braços do seu Senhor. Com Ele, você sempre estará ao lado do vencedor. Por isso, agarre – mais decidido do que nunca – nessa esperança disponível! Não conceda nenhuma chance para o inimigo! Nem em pensamentos, nem em palavras ou em ações. Você sabe muito bem que o Diabo é o pai da mentira, que veio para roubar, para matar e para destruir (ver João 10.10). O inimigo está sempre conseguindo tirar o sossego e dispersar o rebanho de Deus. As maravilhosas palavras de Hebreus 6.18-19 valem também para você! Porque em nosso Senhor Jesus temos uma âncora firme e segura para a alma, cuja corda indestrutível é a Sua graça. Por favor, leia o contexto! Por isso você pode saber, com confiança, que você está seguro em Sua graça e está abrigado em Seus braços eternos e fortes.

Assim, você pode cantar com alegria e esperança: “Ó Deus, somente a Tua graça seja para nosso coração motivo de constante alegria, ao andarmos em Teu caminho!” (Julius Anton von Poseck, inspirado em Philipp Friedrich Hiller). O riso está do lado dos salvos, o ranger de dentes é o destino dos perdidos. Por isso, guarde cuidadosamente a Palavra de Deus em seu coração, se estiver dirigindo o seu carro ou dobrando os joelhos diante do Pai Celestial! Se estiver pensativo no leito de enfermidade ou se sua alma estiver atribulada. Se estiver abatido em solidão e pensar que Deus escondeu Seu rosto de você. Se as circunstâncias lhe estiverem consumindo e as preocupações lhe afligirem. – Pergunte para sua alma: “Por que estás tão aflita em mim?” Lembre-se das maravilhosas promessas de Deus. Então você concluirá que a dificuldade nunca é maior do que o Senhor ressurreto. O seu Senhor Jesus recebeu todo o poder no Céu e na Terra. Para Ele nada é impossível. Que a paz de Deus preencha o seu coração com consolo e esperança. A vitória é sua. — Manfred Paul

Manfred Paul é autor de muitos livros, folhetos e brochuras que foram distribuídos em mais de 30 países, encorajando milhões de pessoas. Casado há mais de 50 anos, tem 3 filhos e 10 netos. Foi Diretor e encarregado das missões da organização internacional Janz Team (agora TeachBeyond), em Lörrach, Alemanha. Por 24 anos foi evangelista e líder espiritual da missão Werner Heukelbach, onde pregou na Alemanha e no exterior. Também participou de transmissões de rádio em diversos países, como Alemanha, Rússia e Equador. Aos 76 anos, ele não pensa na bem merecida aposentadoria. Toda a sua vida está a serviço do Senhor Jesus Cristo.