Chuva reduz público na exposição

Fotos: A beleza dos animais chamou a atenção de criadores e do público

As chuvas atrapalharam shows, impediram o pleno funcionamento do parque de diversões e prejudicaram restaurantes, bares e as empresas que participaram da Feira Negócios, já que as pessoas evitaram sair de casa. Também houve perdas para os pequenos negócios e para autônomos que trabalharam no parque. O movimento até cresceu um pouco no domingo, quando a chuva foi intermitente e houve momentos de estiagem, mesmo assim, ficou bem abaixo do que se registrou no último dia das exposições anteriores e acabou não compensando as perdas da semana.